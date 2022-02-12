В Перми в третий раз провели благотворительную акцию «Crizal. Четкий взгляд на мир»
В Перми уже в третий раз провели благотворительную акцию «Crizal. Четкий взгляд на мир». Благодаря ей дети с нарушением зрения получили возможность увидеть жизнь в новых красках.
Вадим Король, глава EssilorLuxottica Lens Business Russia: "Дети, к сожалению, не могут сами выбрать очки, попасть в оптику, их должны привести родители. Мы помогаем тем, кто в этом нуждается. Проблема стала актуальной в пандемию, когда количество экранного времени, особенно для детей, выросло в разы, и зрение, по словам врачей, серьезно ухудшилось за этот период".
Благотворительная программа создана по инициативе компании «Эссилор-ЛУЙС-Оптика». В Перми программа проходит уже в третий раз. В этом году новые очки с качественными линзами получили дети с серьезными нарушениями зрения, подопечные благотворительного фонда «Берегиня».
По словам организаторов, важная миссия международного производителя линз для очков и оптического оборудования - повысить качество жизни людей за счет улучшения зрения. В Перми уже в третий раз Программу здорового зрения поддерживает сеть магазинов «Оптика «Точка зрения».
Светлана Дементьева, исполнительный директор сети магазинов «Оптика «Точка зрения»: "Мы очень рады поддержать такую программу здорового зрения и помочь подобрать детям очки, которые не только скорректируют их зрение и помогут хорошо видеть, но и защитят их глаза".
А также ребятам подарили еще и нового друга – Доброглазку – символ Всероссийской программы здорового зрения. Она будет напоминать детям о том, как важно вовремя проверять свое зрение и внимательно следить за здоровьем глаз
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