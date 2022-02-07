Балеты «Свадебка» и «The Second Detail» возвращаются на пермскую сцену
Постановщики - Иржи Килиан и Уильям Форсайт - живые классики хореографии, оказавшие влияние на мировой балет на рубежах 20 и 21 веков. В 2012 году премьеры спектаклей «Свадебка» и «The Second Detail» стали грандиозным событием для российского музыкального театра, в очередной раз обозначившим уровень амбиций художественных Пермского балета. Этот успех труппа надеется повторить 18,19 и 20 февраля.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Зимняя Олимпиада. Болеем за наших!
Комедия «Непослушник» выходит в большой прокат
Мировой хит: шоу «Возможно всё!» – теперь в России
Большой баскетбол. В Пермь приедет комиссия ФИБА
В Лысьве ставят мистическую драму про медработников
Пермяку удалось приручить ворона
Пермяк снял в небе над Прикамьем северное сияние
Самая вкусная ярмарка года в Перми закроется в ближайшее воскресенье
За 20 дней кассовые сборы фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» составили почти 2 млрд рублей
Пермский театр оперы и балета вступает в борьбу за "Золотую Маску"
Добавить комментарий: