Зимняя Олимпиада. Болеем за наших!
На заседании регионального правительства один из вопросов был посвящен зимним Олимпийским играм в Пекине, которые стартуют уже в пятницу 4 февраля. Все прикамские спортсмены из состава сборной России уже прибыли в Пекин и прошли тестирование на COVID-19. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что нынче в сборную России вошло самое большое число представителей Прикамья за всю историю - 24 спортсмена, 9 из них - в основном составе."Мы будем поддерживать наших ребят. Сейчас находимся с ними на связи в режиме онлайн. Узнаем, как они, как их состояние физическое. Нужно сказать, что Пермский край для подготовки наших спортсменов сделал достаточно много, - отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
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