Комедия «Непослушник» выходит в большой прокат

Накануне в Перми состоялся предпремьерный показ комедии Владимира Котта "Непослушник".В большой прокат картина выходит 3 февраля. По сюжету, блогер Дима (его сыграл Виктор Хориняк) собрал миллион подписчиков и постоянно находится в погоне за хайпом. Так он и попадает в серьезные неприятности, а затем еще и в настоящий монастырь. Здесь начинается история его перерождения.

Виктор Хориняк, актер: "Этот фильм о добре, о зле, в нем поднимаются вечные вопросы".

Виктор Хориняк сейчас находится на взлете своей карьеры. Народную популярность ему, несомненно, принесла трилогия «Последний богатырь». Что касается «Непослушника», то хоть фильм определяется как жанр комедия, это уже более серьезная работа актера.

Дмитрий Кудряшов: "На фильм хочется сходить, потому что актеры знакомые. Посмотреть, проблемы интересные затронуты".

Комедию "Непослушник", созданную при участии телеканала "Россия 1", снимали в действующем монастыре – в Ансамбле церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери.