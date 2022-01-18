В Лысьве ставят мистическую драму про медработников
В Лысьвенском театре драмы начали ставить мистическую драму про медицинских работников. Это будет спектакль по мотивам цикла рассказов Михаила Булгакова "Записки юного врача". Сейчас художники работают над созданием эскизов костюмов, а актеры ночуют на репетициях. Спектакль станет соединением чертовщинки, игры с медицинскими терминами, "Шерлока Холмса" и "Семейки Аддамс". Премьера назначена на 25 февраля.
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