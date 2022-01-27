Большой баскетбол. В Пермь приедет комиссия ФИБА
Сегодня Пермь с инспекцией посетит комиссия ФИБА. В программе визита: осмотр гостиничного фонда, презентация объектов, на которых планируется проведение матчей группового этапа Чемпионата Европы по баскетболу 2025. Их планируется провести на новой спортивной арене на 10,5 тысяч зрителей, начало строительство которой намечено на 2022 год.
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