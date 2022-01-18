Пермяку удалось приручить ворона
В социальных сетях появился ролик о необычном поведении черного ворона. Сообщается, что одному из жителей Перми удалось приручить дикую птицу и даже научить ее некоторым трюкам. В частности, видно, что ворон совершенно не боится человека, приносит в клюве различные вещи и даже валяется в снегу.
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