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«Человек за бортом!» История одного спасения
Продолжаем серию специальных сюжетов, в которых журналисты "Вести Пермь" рассказывают о самых запомнившихся событиях. В памяти хочется оставить добрые и светлые моменты. Корреспонденту Марине Печеновой особо запомнился случай самоотверженности и сплоченности людей - на Каме этим летом экипажу речного прогулочного трамвайчика пришлось экстренно прервать экскурсию, чтобы спасти утопающую. Девушка упала в воду с Коммунального моста. О происшествии членам экипажа сообщила одна из пассажирок. Катер развернули и стали искать потерпевшую. Девушку благополучно подняли на борт.
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