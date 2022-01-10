В многодетной и дружной деревне Большая Мось прошел конкурс ледовых скульптур

Самая большая по числу проживающих многодетных семей деревня Пермского края Большая Мось отметила завершение новогодних каникул собственным конкурсом снежных скульптур.Ледовый аэрохоккей юный Александр мастерил вместе с братьями и сестрами. В семье Мухиных пятеро детей. Мама рассказывает, что скульптуру сделали к ежегодному конкурсу в родной деревне.Олеся Мухина: "Чтобы заинтересовать детей, постоянно надо что-то придумывать новое, чтобы им было интересно. У них предложения были и майнкрафт снеговика сделать квадратного. Но всё равно решили, что не просто для красоты, но и для пользы".А это другой конкурсант — новогодняя скульптура семьи Тараевых.Марина Тараева: "Делали за один день, а на второй день покрасили. Вместе с детьми. Рисовали и лепили вместе. Носили воду и снег".Конкурс снежных скульптур для многодетных семей деревни Большая Мось ежегодно проводится в новогодние праздники. В день оглашения результатов — традиционные зимние забавы для детей.После зимних игр — согревающие напитки. Угощает многодетный отец Игорь Кетов.Игорь Кетов: "Сегодня чай у нас - это самое главное. Стараемся постоянно помогать друг другу. Между домами дружим, ходим вместе по улицам. В Новый год вышли всей толпой, запускали фейерверк. Все вместе мы на него собирали средства. И с детьми порадовались так сказать наступившему 2022 году!"Сегодня Большая Мось — один из самых крупных населенных пунктов в России, где проживают многодетные семьи. На праздник пришли более 100 человек.Помимо горячего чая, согревают в такой мороз еще и танцы. Что касается конкурса снежных скульптур, победители получили памятные призы и подарки. Номинаций много — от креативных фигур до изящных. Работа семьи Мухиных стала лучшей скульптурой в номинации «спорт».