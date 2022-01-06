Пермские музеи предлагают разнообразные варианты культурного отдыха
В пермских музеях в новогодние праздники проходит разнообразная культурно-развлекательная программа. Так, в музее пермских древностей проводится мастер-класс по созданию из бумаги динозавров - тиранозавров, трицерапсов, диплодоков. А в историческом парке "Россия - моя история" научат мастерить из бумаги Рождественскую звезду. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» приглашает 9 января на программу «Святки в «Хохловке»: Рождество Христово». Узнать подробнее о мероприятиях можно на сайтах пермских музеев.
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