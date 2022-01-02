Пермская художественная галерея приглашает

В новогодние выходные жителей краевой столицы и гостей города приглашает Пермская художественная галерея. Она откроет свои двери 3 января и будет работать почти все каникулы, кроме 7 января.

в наступившем году один из крупнейших региональных художественных музеев России празднует 100 лет. Всего в коллекции Пермской галереи более 51 тыс. экспонатов, ​ в том числе, уникальная коллекция деревянной скульптуры – «пермские боги». Новогодние каникулы – самое подходящее время, чтобы еще раз увидеть эти сокровища, напоминают в музее.

Выставки:

«Черно-белое расследование»

Новая интерактивная выставка, посвященная печатной графике и адресованная детям. Экспозиция знакомит с видами, особенностями и технологией печатной графики, а также внутренней «кухней» художника. Авторы предлагают маленьким зрителям исследовать выставку с помощью игровых приемов. В специальном ящичке можно взять карточку детектива и пойти расследовать дело о загадочной находке в музее самостоятельно или в сопровождении экскурсовода.

«Не только украшение...»

Экспозиция посвящена теме ювелирного искусства, его истории, специфике создания и разнообразию стилей. На выставке представлены самые разнообразные экспонаты: столовое серебро, уникальные оклады икон, литургические сосуды, женские украшения и другие предметы VII-XXI вв. В экспозиции собраны предметы из фондов Пермской художественной галереи, Пермского гуманитарного педагогического университета, Пермского краеведческого музея, ювелирной компании «Сереброника», мастерских художников Екатеринбурга.

«Игорь Грабарь»

Выставка посвящена жизни и творчеству Игоря Грабаря (1871–1960 гг.). Деятельность художника, историка искусства, музейного деятеля, реставратора многие годы была связана с историей и развитием Пермской художественной галереи. Зрители увидят произведения самого художника, архивные фотографии, работы, отреставрированные в Центральных художественных и научно-реставрационных мастерских им. И.Э. Грабаря, редкие документы и многое другое.

Кроме того, доступны постоянные экспозиции русского искусства XVIII – XIX вв., искусства рубежа XIX-XX вв., западноевропейского искусства XV–XVI вв., пермской деревянной скульптуры XVII–XIX вв.

Мероприятия:

5 января в 13.00, 16.00 – сборная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» для взрослой аудитории. Ведет искусствовед Тамара Шматёнок.

8 января в 15.00 – сборная экскурсия по экспозиции пермской деревянной скульптуры для взрослой аудитории. Ведет хранитель коллекции деревянной скульптуры Ксения Зубакина.

9 января в 11.30 – сборная экскурсия для детей 6-8 лет по выставке «Черно-белое расследование». Ведет музейный педагог Полина Полыгалова.

9 января в 15.00 – сборная экскурсия для детей 9-13 лет по выставке «Черно-белое расследование». Ведет музейный педагог Валентина Патракова.

9 января в 16.00 – мастер-класс для детей 10-15 лет по технике «сухая игла» в рамках выставки «Черно-белое расследование». Ведет художник Анна Гарсиа.

Режим работы учреждения в новогодние каникулы:

2 и 7 января – галерея закрыта.

3-5 января – 10.00 до 19.00, касса до 18.30.

6 января – 12.00 до 20.00, касса до 19.30.

8 января – 10.00 до 19.00, касса до 18.30.

9 января – 11.00 до 19.00, касса до 18.30.