Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия » премьера фильма «Последний Богатырь. Корень зла»

Сегодня в 21:30 премьера на телеканале "Россия" - продолжение одного из самых кассовых фильмов 2021 года – «Последний богатырь. Корень зла» (6+).

В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, а Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом – его отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, друзья Баба Яга и Водяной. Есть ещё маленькие радости из современного мира – генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, что обеспечивает комфортную жизнь, благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами. Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А ещё больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко.

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Валюшкина, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов, Юрий Цурило, Владислав Ветров, Тимофей Трибунцев, Александр Семчев, Георгий Мартиросян и другие.