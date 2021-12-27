Поэт-авиатор. В Троице после реставрации открылся дом-музей Василия Каменского
В с. Троица Пермского района 27 декабря после ремонтно-реставрационных работ начнет работу дом-музей Василия Каменского. Здание привлекает своей необычной архитектурой – из простой деревенской избы поэт создал дом-корабль, с рубкой и палубой. Василий Каменский прожил в нем 20 лет, до самой смерти в 1961 году. Сегодня в здании расположен мемориальный музейный комплекс, входящий в ТОП-15 музеев Прикамья.Специально к открытию реконструированного учреждения в нем будет представлена новая экспозиция. В ее основе – предметы, поступившие в фонды музея в 2000-2010-е гг., а также результаты исследований историков, филологов, архивные разыскания последних лет.На втором этаже дома посетители увидят восстановленный по фотографиям кабинет поэта. Интерьер с подлинными вещами Василия Каменского дополнен фотопортретами его родных, восточными и кавказскими сувенирами.
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