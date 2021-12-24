В Прикамье началась подготовка к финалу XV фестиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского

В Пермском крае дети и их педагоги начали активную подготовку к финалу 15 фестиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского. Если быть точным, то сам конкурс уже идет. Но до последних испытаний еще далеко - юбилейный фестиваль Кабалевского проходит поэтапно – с сентября 2021 по июнь 2023 года.В игре на баяне дуэтом важно не только синхронно перебирать клавиши, но и чувствовать мелодию. В том числе и этому обучает преподаватель 4-й музыкальной школы Наталья Юнкинд, чтобы во время выступления на сцене всё звучало и выглядело гармонично.

Наталья Юнкинд, преподаватель по классу баяна и аккордеона детской музыкальной школы №4: "Весь творческий процесс с детьми плавно перетекает из одного мероприятия в другое. Поэтому одно мероприятие без другого в принципе невозможно. С другой стороны, если ребенок будет сидеть и нигде не участвовать, он не сможет себя проявить".

Воспитанники «четвёрки» готовятся к очередному этапу фестиваля искусств детей и юношества имени Дмитрия Кабалевского – это большой праздник, который раз в два года проходит в Чайковском при поддержке Центра по реализации проектов в сфере культуры и краевого Минкульта. Для педагогов и детей Прикамья фестиваль Кабалевского, как Олимпийские игры в сфере культуры и искусства, где вручают три вида медалей – золотую, серебряную и бронзовую.Ранее в рамках фестиваля состоялась серия мастер-классов для педагогов и талантливых ребят-участников по пяти специализациям. Среди них скрипка. Диана Махьянова уже два года учится искусству владения смычком в музыкальной школе № 1, и для неё новые знания – подспорье для будущих достижений.

Ольга Махьянова: "Мы участвовали в мастер-классе, который проводила профессор Московской консерватории имени Чайковского Татьяна Витальевна Балашова. Для ребёнка это большое счастье, что его смотрят другие, дают ему определенную оценку и дают советы".В Прикамье поддержка детского творчества и юных дарований идет по нескольким направлениям: помимо фестиваля Кабалевского это и школа Башмета, и «Новые имена» Дениса Мацуева, «Формула успеха» и дополнительные возможности по ремонтам и оснащению, а также повышению квалификации, которые дает музыкальным школам нацпроект «Культура».

Елена Хаткевич, директор Центра по реализации проектов в сфере культуры: "У нас прошёл подготовительный этап фестиваля Кабалевского. Было проведено более 70 мастер-классов в онлайн формате, в которых приняли участие профессура, педагоги, народные и заслуженны артисты Казани, Екатеринбурга, Москвы, города Перми".Юбилейный 15-й фестиваль Кабалевского проходит поэтапно – с сентября 2021 по июнь 2023 года. Этапы, всего их четыре, станут отборочными для формирования команд, которые представят Пермский край на финале в Чайковском.