Что смотреть на телеканале «Россия» 31 декабря?
Праздничный новогодний марафон 31 декабря соберет у телеэкрана всю страну. Зрителей канала "Россия 1" ждут любимые фильмы, море музыки, юмора и отличного настроения!
В течение дня телеканал покажет главные новогодние кинохиты - «Девчата», «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи». В 21:30 продолжение одного из самых кассовых фильмов 2021 года – «Последний богатырь. Корень зла».
Как всегда, ближе к полуночи, до боя курантов, самые поющие, танцующие и пародирующие артисты в "Новогоднем параде звезд" первыми поздравят зрителей с наступающим 2022 годом. А в ночь с 31 декабря на 1 января «Новогодний голубой огонек» засияет в каждом доме в 60-й раз!
источник: телеканал "Россия" А в ночь с 31 декабря на 1 января «Новогодний голубой огонек» засияет в каждом доме в 60-й раз!
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