В Перми стартовало новогоднее шоу «Пять континентов»

В пермском цирке стартовало новогоднее шоу Гии Эрадзе "Пять континентов". Программу под этим названием пермский зритель уже мог видеть раньше, но сейчас это совершенно новое зрелище.

Балансирование на зеркальном шаре от принцессы Российского цирка и силовые шахматы от победителей «Минуты Славы».

На одном манеже Пермского цирка объединились пять континентов. Тигры, львы, леопарды, лошади, верблюды, медведи. Дрессура в сочетании с оригинальной хореографией и авторскими трюками.

Впервые в Перми также канадские бизоны. Их дрессировщик стал победителем самого престижного циркового фестиваля в Монте-Карло.

Для зрителей выступают больше 120 артистов Росгосцирка. По традиции, зрелищный и невероятно сложный жанр - от воздушного полёта без страховки на высоте больше 23 метров до умопомрачительных трюков акробатов - обладателей Гран-при международного фестиваля в Италии.

Ну, а в финале шоу зрители окажутся на Новогоднем балу, и в полной мере погрузятся в атмосферу праздника для детей и взрослых.

Дед Мороз и Снегурочка: "Будем очень рады вас видеть на новогоднем шоу Гии Эрадзе «Пять континентов»! С Новым годом!"

В этот раз «Король манежа» Гия Эрадзе представил абсолютно новое шоу. Новогодние гастроли с Дедом Морозом и Снегурочкой стартуют именно в Перми.

Гия Эрадзе, заслуженный артист России и Грузии, создатель шоу "5 континентов" и продюсерского центра "Королевский цирк": "Мы возобновляем, но уже в совершенно другом формате, и это доказывает наша сегодняшняя атмосфера в зале, новогоднее шоу на базе коллектива «Пять континентов». Была дополнительно послана машина, большая фура приехала из Москвы, которая привезла новогодние декорации, костюмы".

Новогоднее шоу цирка Гии Эрадзе будет идти до 16 января. О времени программ и стоимости билетов можно узнать на сайте Пермского цирка.