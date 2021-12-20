В Пермском театре оперы и балета замахнулись на "Фауста"

В Пермском театре оперы и балета премьера - теперь здесь замахнулись на "Фауста". Авторы нового спектакля пермской оперы переносят действие в современность, переосмыслив оригинальный сюжет либретто, но бережно следуя букве и духу партитуры. После третьего звонка зрители видят совершенно узнаваемые реалии современной жизни: чей-то юбилей, гости, ведущий на празднике. Всем известные герои помещены в современные реалии. Все они находятся на сцене от начала до конца.Это ход режиссер Василий Бархатов задумал не случайно - он хотел, чтобы зритель проследил за тем, как каждый герой воспринимает происходящее и меняется на сцене. Актерская задача есть у всех, включая хор. Пермская постановка сильно отличается от оригинала. Помимо современных реалий, сокращена партитура - но очень деликатно, не в полном объеме представлена "Вальпургиева ночь", танцев - по минимуму. И самое главное - характер у пермской постановки совсем не романтичный, а скорее, мстительный. Или, как определили жанр в самом театре, это психологический триллер с одним актером.Василий Бархатов, режиссер: "Когда мы движимы какими-то правильными вещами, казалось бы, обличаем зло и мстим за какие-то плохие поступки, мы в результате опускаемся ниже нашего обидчика, человека, которому мстим, о котором пытаемся рассказать, какой он плохой".Пермский "Фауст" - рассказ о современном мире, о сегодняшних людях с их характерами и фобиями. Спектакль начинается с очень простой будничной ситуации, но довольно быстро оказывается, что жизнь как всегда сложнее, а у героев обнаруживается двойное или даже тройное дно.