Новый каток на набережной в Перми откроется 25 декабря. Как сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, его общая площадь составит более 1100 квадратных метров. Подрядной организацией уже выполнена черновая заливка катка, проводятся электромонтажные работы. Для удобства посетителей будет оборудован тёплый павильон, где разместятся раздевалка, пункт проката и кафе. Режим работы – ежедневно с 10:00 до 22:00. Выход на лёд со своими коньками – бесплатный. При посещении катка у посетителей будут проверять температурный режим.Напомним, с 21 декабря в Перми также стартует традиционный зимний проект «Ледовый сезон». Пермяки смогут бесплатно покататься на коньках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 на восьми муниципальных катках. До участия в массовых катаниях допускаются жители, имеющие QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании. Всего этой зимой в городе будет залито более 70 небольших катков и хоккейных коробок у учебных и спортивных учреждений, на стадионах и во дворах.