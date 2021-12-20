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Новый каток на набережной в Перми откроется 25 декабря
Напомним, с 21 декабря в Перми также стартует традиционный зимний проект «Ледовый сезон». Пермяки смогут бесплатно покататься на коньках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 на восьми муниципальных катках. До участия в массовых катаниях допускаются жители, имеющие QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании. Всего этой зимой в городе будет залито более 70 небольших катков и хоккейных коробок у учебных и спортивных учреждений, на стадионах и во дворах.
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