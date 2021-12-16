Определены Центры культуры Прикамья в 2022 году
Жюри ежегодного регионального конкурса на присвоение звания «Центр культуры Пермского края» выбрали победителей 2022 года.
Как сообщили в региональном Минкульте, в первой группе (населенные пункты с числом жителей от 30 тыс. человек) победу одержал Краснокамский городской округ с проектом «Расцветай город». Среди сел с населением от 8 тыс. до 30 тыс. человек Центром культуры Пермского края в следующем году стал Кишертский муниципальный округ с проектом «Сказания долины камней». Почетное звание в третьей группе (населенный пункт до 8 тыс. человек) завоевало с. Насадка Кунгурского муниципального округа, разработавшее проект «Насадка. На АРТ волне».
Торжественная церемония передачи символов Центров культуры состоится 18 декабря в городе Чайковском. Победители конкурса получат на реализацию своих проектов региональное финансирование в рамках региональной программы «Пермский край – территория культуры», которая работает при поддержке министерства культуры Прикамья с 2007 года.
Напомним, в текущем году Центрами культуры Пермского края стали четыре территории: Чайковский городской округ, Октябрьский городской округ, Чердынский городской округ и с. Архангельское (Юсьвинский муниципальный округ).
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