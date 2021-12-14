В Перми показали инклюзивный спектакль «Формула камертона»
Спектакль "Формула камертона" с одновременным тифлокомментированием и переводом на язык жестов впервые был показан в Пермском крае. Играют в нем особые актеры - люди с ограниченными возможностями здоровья. Все они стали соавторами спектакля и рассказали свои непридуманные истории.
Постановка состоялась в рамках проекта "ВОСприятие" при поддержке Фонда президентских грантов. Свои усилия в создании спектакля объединили разные организации - социокультурное агентство "Политрук", Пермский дом народного творчества "Губерния", Пермская краевой библиотеки для слепых и Пермская общественная организация "Аспектус". Екатерина Лившиц, руководитель проекта "ВОСприятие": "Был прямой эфир спектакля, который стал доступен для незрячих людей. А вторая трансляция была с русским жестовым языком и синхронным видео. И получается, с одной стороны, у нас такая цифровая, интернет история, а с другой стороны и такой показ вообще в Пермском крае с одновременным тифлокомментированием и переводом на язык жестов впервые". К людям в зале присоединились слушатели и зрители из Губахи, Лысьвы, Гремячинска, Чусового, Соликамска, Березников. Наиля Ибрагимова, тифлокомментатор спектакля "Формула камертона": "Кто-то нашел себя в этих монологах, кого-то задело до слез, то есть действительно близка тема. В основном, наверное, это пища для размышлений".
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