В Перми на эспланаде начали строить ледовый парк «Новогодье»
В центре Перми – на территории возле нового фонтана – началась ледовая «стройка». На площадку привезли лёд, продолжается сборка каркасных деревянных конструкций, которые добавят прочности и безопасности ледовым объектам и продлят срок их службы.
Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, в конце декабря здесь откроется парк для прогулок с ледовыми композициями. Гости смогут подняться на смотровую площадку «Куранты» высотой 3 метра, затеряться в ледовом лабиринте в форме главного новогоднего блюда – «Оливье» диаметром почти 14 метров, сесть на огромный двухметровый трон Деда Мороза и сделать фотографию на память.
Городская ёлка на эспланаде уже украшена новым световым куполом диаметром 48 метров. Световой шатер состоит из 240 нитей. Конструкция располагается на высоте 27 метров, спускается нитями длиной до 5 метров и держится на 24 опорах. Всего к Новому году Пермь украсят 2700 свето-иллюминационных элементов. Некоторые объекты уже установлены - подробности в репортаже Дмитрия Буланова.
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