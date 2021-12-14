В Перми вскоре появится памятник Федору Достоевскому

В Перми вскоре появится памятник Федору Михайловичу Достоевскому. Церемония закладки камня на месте будущего монумента прошла в рамках Свято-Елисаветинского форума «Белый Ангел России», посвященного Великой Княгине Елизавете Федоровне. Темой 8-го по счёту форума стало 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.

Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "История российской монархии неразрывно связана со страницами истории нашей страны, и сегодняшнее мероприятие тому доказательство."

Место для установки памятника Достоевскому - напротив СИЗО №1 в саду Декабристов - выбрано неслучайно. Известно, что писатель посещал наш город, когда его доставляли на каторгу в Сибирь. По мнению историков, великий русский писатель был в Перми дважды - в 1850 и в 1859 годах, и не раз упоминал в своих сочинениях наш город.

На форуме с докладами о взаимоотношениях представителей Императорского Дома Романовых с Достоевским на площадке Пермского университета выступили ученые и представители духовенства.

Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский: "Форум значим и велик, что он выполняет свою функцию, раскрывая интересные материалы из жизни замечательных людей."

Студенты и школьники представили свои просветительские проекты о классике русской литературы. Среди них - краевая образовательная программа «Достоевский и современность».

Часть выступлений была традиционно посвящена Великой Княгине Елизавете Федоровне и теме благотворительности. Глава региона Дмитрий Махонин не раз отмечал, что Пермский край считается столицей волонтёрского движения. Так, в Прикамье под эгидой Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» ежегодно проходит благотворительная акция «Белый цветок». И такие проекты будут развиваться в регионе и дальше.

Анна Громова, глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "Мне кажется, что у научного направления нашего сотрудничества есть абсолютно определенные перспективы, они востребованы. Я уверена, что в этом заинтересованы и научные руководители университета, и власть."

По окончании конференции состоялось открытие курсов профессиональной переподготовки «Основы православной культуры» и презентация новой образовательной программы кафедры теологии.