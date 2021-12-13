В Перми наградили победителей конкурса «Формула успеха»

В Перми прошла церемония награждения победителей телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха». Это уникальный проект, который проводится с 2007 года. Участие в нем принимают юные художники и музыканты со всего Пермского края в возрасте от 5 до 14 лет, а также - с 2018 года в номинации «научно-техническое творчество» - юные исследователи. В этом году заявки на конкурс прислали более 200 талантливых мальчишек и девчонок со всех уголков Прикамья. Прослушивания прошли в Перми, Кунгуре и Осе.Виктория Макарова, участник телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха»: "Формула успеха" это вообще супер-конкурс! Мне он очень нравится, здесь все такие добрые люди, классные ребята, здесь можно найти новых друзей.»Впервые сам конкурс и запись музыкальных номеров участников «Формулы успеха» проходили на сцене Пермского оперного театра, что стало настоящим подарком конкурсантам.Валерий Платонов, дирижер, член жюри телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха» : «Я думаю, что дети запомнят на всю жизнь этот момент музицирования на знаменитой, прославленной и такой важной сцене, как сцена Пермского театра оперы и балета.»В этом году организаторы телевизионного конкурса «Формула успеха» решили полностью соответствовать своему названию. Церемония награждения победителей прошла в большой студии ГТРК «Пермь», где дети попали на настоящее телевизионное шоу.Игорь Южанинов, директор ГТРК «Пермь»: «Есть возможность сделать интересное шоу, интересную программу. И это наш посильный вклад в развитие детского творчества Пермского края.»На протяжении многих лет конкурс поддерживает Министерство культуры Пермского края. И этот год не стал исключением.Кристина Путилова, начальник отдела по реализации проектов ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»: «Прекрасно и удивительно следить, как они творят, как они создают новый продукт, как они радуют всех своими улыбками и достижениями.»Всего жюри в этом году отметило работу 23 музыкантов. 16 - получили специальные дипломы, 6 стали лауреатами, один ребенок — обладателем гран-при.Татьяна Шубина, директор телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха»: «Мы смогли подарить детям эти несколько праздничных, безумных, красивых дней. Эти счастливые лица, эти довольные улыбки, глаза — невозможно забыть!»Обладателем гран-при в этом году стал Всеволод Якубовский. Во время церемонии награждения он находился в Санкт-Петербурге, на другом конкурсе, но вышел на связь со студией.Телевизионную версию финала конкурса «Формула успеха» смотрите в эфире телеканала "Россия 24" 27 декабря в 10:00.