В День Конституции пермская телебашня включит праздничную подсветку
12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В честь праздника 275-метровая пермская телебашня окрасится в цвета российского триколора. Увидеть праздничную иллюминацию жители и гости Перми смогут с 17:30 до 24 часов.
В День Конституции наряду с пермской телебашней РТРС включат праздничные огни на телевизионных башнях в Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Воронеже, Красноярске, Самаре, Калуге и других городах. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. С 1994 года указами президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником. С 2005 года 12 декабря более не является в России выходным днём, а День Конституции 12 декабря причислен к памятным датам России, согласно принятым 24 декабря 2004 года Госдумой поправкам в Трудовой кодекс Российской Федерации, изменяющим праздничный календарь России.
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