Пермские школьники пообщались с Дедом Морозом из Великого Устюга
Пермские школьники смогли задать вопросы Деду Морозу из Великого Устюга. Встреча прошла в онлайн-формате на площадке библиотеки имени Пушкина.
Это ежегодная благотворительная акция, которая направлена на исполнение желаний ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов, школ-интернатов и других социальных учреждений, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Обычно подарки детям Дед Мороз вручает лично, однако из-за эпидемиологической обстановки он передаст их через волонтёров. Однако для многих самым интересным стало общение с главным волшебником страны. Например, Дед Мороз рассказал, как создать новогоднее настроение.
Дед Мороз: «Запах мандаринов создаёт новогодний настрой, любимые игрушки, которые из года в год мы вешаем на ёлки. Когда вы начинаете готовить подарки для родных. Оглядывая год, и видя, каким вы его сделали для себя, родных, близких, сколько вы сотворили добрых дел, добрых чудес».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В День Конституции пермская телебашня включит праздничную подсветку
К Земле приближается комета Leonard
На киноэкраны страны вышла новая военная драма «Лётчик»
"Джаз-лихорадка" прошла в Перми в 16-й раз
Пермская художественная галерея готовится к переезду
В Перми готовится к открытию обновлённый ДК «Искра»
В большой прокат выходит фильм «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове
Сегодня на канале «Россия» премьера сериала «Стенограмма судьбы»
Самое масштабное вокальное шоу страны «Ну-ка, все вместе!» приглашает на кастинг
Раскольников по-пермски: студент-теоретик превращается в бунтаря-практика
Добавить комментарий: