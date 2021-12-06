К Земле приближается комета Leonard
При условии ясной погоды в небе над Пермским краем сегодня можно будет наблюдать самую яркую комету этого года - Leonard (C/2021 A1). 6 декабря она окажется недалеко от Арктура, почти точно между Солнцем и Землей. Смотреть лучше рано утром или на фоне вечерней зари.
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