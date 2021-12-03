На киноэкраны страны вышла новая военная драма «Лётчик»

На киноэкраны страны, и Пермь не исключение, вышла новая военная драма "Лётчик" режиссера Рената Давлетьярова. Зрители ждали премьеры еще с весны. Сюжет фильма напоминает знакомую всем с детства "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого. Но если в книге описана история реального человека - Алексея Маресьева, то сценаристы "Лётчика" своего главного героя создали как собирательный образ советских пилотов - героев Великой Отечественной войны. У Давлетьярова история начинается в 1941-м. Николай Комлев, кстати, такую фамилию носил герой Советского Союза, тоже летчик, Пётр Комлев, сбит во время воздушного боя и падает в тайге. Сначала он теряет своего товарища.

А затем ему предстоит в одиночку добраться до своих, уходя от фашистов и стаи волков - и те, и другие ведут на него охоту.

В фильме нашлось место и для любовной линии, но центральное - занимает рассказ об удивительной стойкости русского характера. Кстати, часть съемок прошла в районе Демьянска Новгородской области, где в апреле 1942-го разворачивалась реальная история легендарного лётчика Маресьева.

Надежда Мурашова: "Хороший фильм, отличный героический, за подвиги, за характер, за лётчика. До слез берет - некоторые моменты, когда она встретилась с ним возле госпиталя, когда честь отдавали".