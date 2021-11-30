"Джаз-лихорадка" прошла в Перми в 16-й раз

В Перми в 16-й раз, невзирая на сложности и ограничения, прошла "Джаз-лихорадка". Ставший знаменитым на всю страну музыкальный фестиваль на сцене краевой филармонии вновь собрал лучших исполнителей со всего Прикамья. Были и по-настоящему именитые гости. Электрогитара обычно задает ритм, но и вполне способна заменить привычные соло инструменты, такие как саксофон, трубы и тромбон, рассказывает пермский джазовый музыкант Роман Аверин. В коллективе из четырех человек мелодии 30-х годов двадцатого века играют на двух струнных, клавишах и барабанах. И придерживаются главного закона жанра — импровизации.Роман Аверин, джазовый гитарист: "Музыканты в реальном времени общаются между собой, и они не продумывают все до мелочей. Есть какая-то канва".Большой зал филармонии вновь собрал зрителей на фестиваль «Джазовая лихорадка». В первый день все желающие могли попасть на концерт бесплатно. На сцене авторская музыка от пермских исполнителей.По просьбам зрителей гостями второго дня стали Большой джазовый оркестр Петра Востокова и солист саксофонист знаменитого оркестра Игоря Бутмана, Александр Довгополый. Он сыграл со своим квинтетом. В программе, как уже полюбившиеся мелодии, так и новые композиции, играют которые на не совсем свойственных джазу музыкальных инструментах.Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организаторы - центр по реализации проектов в сфере культуры - подготовили онлайн трансляцию для того, чтобы фестиваль смогли увидеть как можно больше зрителей.Александр Довгополый, солист саксофонист оркестра Игоря Бутмана: "Такие события - это грандиозное событие для музыканта, и их надо проводить как можно больше".На концерт второго дня можно было попасть по Пушкинским картам.Тем, кому посчастливилось оказаться в зале, артисты обещают незабываемое шоу. Чтобы максимально погрузиться в мир джазовой музыки, привезли свое собственное оборудование и свет.Сегодня джаз играют по всему миру, он не признает ни географических, ни национальных границ, и никакой коронавирус ему не страшен. Чтобы обезопасить зрителей в Перми, соблюдались все необходимые санитарные меры.Кристина Путилова, руководитель отдела Центра по реализации проектов в сфере культуры: "Это масочный режим, измерение температуры, проверка QR-кодов. Только чтобы подарить нашему зрителю невероятные эмоции джазовой музыки".«Джазовая лихорадка» в Перми проходит в 16-й раз. Все события можно было вспомнить на выставке фотографий в фойе филармонии, где были представлены уникальные кадры с концертов прошлых лет.