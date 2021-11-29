Пермская художественная галерея готовится к переезду
Какие именно экспонаты переедут — такого списка пока нет.
Вера Деменева, заведующая реставрационной мастерской Пермской государственной художественной галереи: "Это всё будет делаться в процессе переезда. То есть будет осматривать реставратор. Пока запланировано большемерная графика, большемерная живопись".
Как заявили в региональном Минкульте, 1200 квадратных метров в здании «Телты» уже готовы. Но это — мера временная, пока не завершится главная стройка.
В новой галерее — на территории завода Шпагина - для экспонатов будет выделено 7 тысяч квадратов выставочных «площадей», а территория в целом займёт более 20 тысяч квадратных метров.
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Мы хотим закончить к сентябрю-августу 2023 года. У нас на сегодняшний день вся сумма предусмотрена — финансирование. Сметная стоимость - 4,2 млрд рублей".
И на территории «Телты», и в новой галерее планируют перейти на систему «открытого хранения», которая позволяет увидеть запасники, ранее скрытые от глаз посетителей. Места должно хватить, тем не менее, один экспонат в Кафедральном соборе всё же останется.
Рассмотреть полностью 22-метровый иконостас сейчас не позволяют перекрытия второго и третьего этажей, появившиеся здесь в середине 50-х годов. В дальнейшем, после переезда галереи, их планируют снести, а иконостас оставить — служить по прямому назначению.
И самый популярный вопрос пермяков — что будет со знаменитыми деревянными богами. В здание «Телты» они не поедут — слишком чувствительны к изменению климата. На территории завода Шпагина для них намерены создать отдельный павильон.
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