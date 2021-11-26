В Перми готовится к открытию обновлённый ДК «Искра». Ремонт Дворца культуры проводился в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города.

– Современное световое, звуковое и проекционное оборудование – всё это часть новой площадки для проведения крупных городских мероприятий, которая появилась в Дворце культуры «Искра» в Орджоникидзевском районе. Купольный зал после ремонта превратился в полноценную концертную площадку. Здесь обновлен декор стен, отремонтирован пол, установлены современные звукопоглощающие панели, появилась полноценная сцена с новейшим оборудованием. Ремонт Дворца культуры «Искра» проводился в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Я уже не раз отмечал, что точки притяжения должны быть не только в центре города, но и в каждом районе. Дворец культуры «Искра» как раз один из таких центров культурной жизни, он является крупнейшим в Орджоникидзевском районе, – сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Первые зрители посетят новый зал в начале декабря, когда Дворец культуры «Искра» будет праздновать свой день рождения.