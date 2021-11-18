В большой прокат выходит фильм «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове

Сегодня в прокат выходит фильм «Небо» (12+). Это масштабный блокбастер, основанный на реальных событиях. В центре сюжета картины – история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 г. во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества.

"Небо" - первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России (в Крыму и в Липецком авиацентре). Майор Константин Мурахтин выступил главным консультантом на съемочной площадке фильма. Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими. Обстоятельства гибели Олега Пешкова и операция по спасению российскими Вооруженными Силами Константина Мурахтина переданы в картине с документальной точностью.

Игорь Копылов, режиссер фильма: «История, легшая в основу фильма, ценна не только тем, что это очень непростая тема, но и тем, что это история о современниках. У меня на счету достаточное количество исторических проектов, а здесь речь о сегодняшнем дне. Поэтому картина для меня вдвойне дорога и вдвойне волнительна. Да и все артисты, признаюсь, очень сильно волнуются, потому что у их героев есть реальные прототипы. Это рассказ о том, что человек до конца, до последнего дня был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни. Мы без всяких преувеличений живем благодаря таким поступкам. Поэтому нам очень хотелось создать кино, при просмотре которого любой зритель в кинозале воспринимал бы происходящее на экране, как относящееся непосредственно к нему. В фильме очень много важных общечеловеческих вещей».

Игорь Петренко, актер: «Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала. Я пытался представить себе, что испытывал настоящий герой в жизни. Конечно, трудности на съемках – это все ерунда по сравнению с тем, что пережил он. С Олегом Пешковым у нас нет внешнего сходства. Но перед нами и не стояла задача добиться похожести. Мы отдаем дань всем боевым летчикам. В этом наша основная задача».Фильм «Небо», по мысли создателей, – картина о настоящих героях нашей Родины, готовых отдать жизни за мирное небо над головой. Основанная на реальных событиях лента – своего рода симбиоз искусства и исторической хроники. Проект снят в экстремальных условиях и в опасных локациях – на действующих военных базах в Сирии и России. В кадре задействована подлинная боевая техника. Кинокомпания «ТриИкс Медиа» совместно с Министерством обороны РФ и каналом «Россия 1» задали себе высочайшую планку: создать фильм о сильных духом людях – о российских воинах. Главной задачей являлось через призму реальных событий показать, кто он – настоящий Русский Офицер.

Андрей Валериевич Картаполов, заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник: «На данный момент «Небо» – это единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах. От всей души хочется пожелать фильму удачи в прокате! «Небо» должен увидеть каждый, кому не чужды слова «долг», «честь», «защита Отечества». Источник: телеканал «Россия»