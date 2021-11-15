Сегодня на канале «Россия» премьера сериала «Стенограмма судьбы»

С 15 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного фильма «Стенограмма судьбы» (16+). Главные роли в сериале исполняют: Карина Андоленко, Александр Михайлов, Екатерина Волкова, Андрей Ильин, Александр Самойленко и Артем Ткаченко.

События сериала охватывают почти три десятилетия, с 1979 года до 2007 годы, и разворачиваются сначала в вымышленном городе Невольске, а потом в Москве. Анна Савельева (Карина Андоленко) выросла в детском доме и всегда мечтала о семье. После совершеннолетия она переезжает в Москву из маленького города и направляется на поиски отца – генерала Печорского (Александр Михайлов), который не подозревает о ее существовании. Анна тайно выучивается на машинистку и устраивается к отцу работать над его мемуарами. Кремлевской стенографистке Савельевой открывается доступ к опасным государственным тайнам, она оказывается втянутой в международный шпионский заговор. Так начинается путь героини в профессии длиной в 30 лет. Вместе с событиями большой страны Анна пишет и стенограмму собственной жизни, полную крутых поворотов, предательств близких и разочарований в любви. Героине предстоит жить под чужим именем и включиться в охоту за семейной реликвией. За годы Анна Савельева многое потеряет и многое обретет, а желание иметь настоящую любящую семью иногда будет казаться неосуществимым…

Карина Андоленко: «Моя героиня сохранила достоинство, чистоту и честность, несмотря на обстоятельства, в которых росла. Я очень сильно сопереживала этой девочке, мне было ее невероятно жаль. И, надеюсь, что зрители тоже проникнутся сочувствием к ней. Анна – верный и очень порядочный человек, в ней есть чувство уважения к себе и к другим, бесстрашие, целеустремленность. Она никогда не сдается! И мне бы, конечно, хотелось, быть на неё похожей… А еще мне было интересно примерить на себя профессию стенографистки. Потому что раньше это были люди, которые много чего знали, присутствовали на секретных совещаниях, были среди «первых» лиц. Для этой роли я специально училась печатать на машинке, ходила на индивидуальные занятия к педагогу, узнала, в каких блокнотах и каким способом стенографистки раньше писали. Признаюсь честно: до конца мне не удалось освоить эту науку. Это правда сложно! Не просто же так есть профильное училище, где девушки учатся несколько лет».

Съемки семейной саги «Стенограмма судьбы» проходили в Москве и Подмосковье. Родной город Анны Невольск снимали в поселке Менделеево, а в столице съемки проходили на набережных и мостах с видами на Кремль, в переулочках Китай-города и Таганки, возле знаменитых сталинских высоток на Красных воротах и на Котельнической набережной, на территории Тимирязевской академии и около МГУ на Воробьевых горах, где сохранилось много построек советской эпохи. По сценарию Анна Савельева работает в Агентстве Политических Новостей (АПН). Чтобы снять сцены возле здания на Зубовском бульваре, где сейчас находится информационное агентство «Россия сегодня», а в 80-е и 90-е годы там располагалось АПН, пришлось перекрывать движение на Садовом кольце. Режиссер Давид Ткебучава: «Изначально мне очень понравилась идея сериала, потому что в закулисье работы профессиональных стенографисток никто еще не заглядывал. Над сценарием мы с авторами работали около года. У нас получилась не просто история о кремлевской стенографистке. Мы рассказываем о судьбах героев, переплетающихся между собой. Их всех вокруг себя объединила детдомовская девушка, которая мечтает о настоящей семье, потому что это самое главное и самое ценное в жизни человека. В этой истории есть и мелодрама, и драма, и детективная линия, и экшен с погонями и перестрелками. Для меня, как режиссера, палитра сериала была максимально сложной!».