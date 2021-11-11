Самое масштабное вокальное шоу страны «Ну-ка, все вместе!» приглашает на кастинг

На заседании регионального правительства официально был презентован новый проект «Компактный город». Фактически это план создания нового транспортной системы с помощью уже существующей железнодорожной сети. И здесь главную роль должна сыграть городская электричка или «Наземное метро». Основные направления движения уже разработаны. Первый маршрут — это так называемое Пермское центральное кольцо, пройдет от Перми-2 до Левшино и обратно по правому берегу Камы. Первый пермский диаметр должен соединить Краснокамск и Голованово. Второй диаметр проходит от Оверят до станции Ферма. И наконец, третий диаметр от Фермы до Левшино. Таким образом, по мнению региональных властей, удастся соединить все, даже самые отдаленные части Пермской агломерации в единую транспортную сеть. Проект делится на два этапа и если сами железнодорожные пути сегодня уже фактически существуют, удобные платформы и пересадочные узлы предстоит еще построить.