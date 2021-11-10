Раскольников по-пермски: студент-теоретик превращается в бунтаря-практика
В пермском "Театре - Театре" состоялась очередная премьера. Постановка «Раскольников» – крупный нестандартный проект, который реализуется с использованием гранта, предоставленного «Российским фондом культуры». В экспериментальной постановке творческая команда попыталась размыть границы между романом Достоевского и сегодняшним днём. По замыслу режиссёра, Раскольников больше не студент-теоретик, а бунтарь-практик, убеждённый в своём праве на кровь и месть.
Премьера проходила на территории Завода Шпагина. Такое пространство выходит за рамки игрового поля привычной сценической коробки. В комплексе со светом и звуком оно позволяет добиться максимального, до уровня документальности, погружения зрителя в мир, в котором существует реальный Раскольников.
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