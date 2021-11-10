Четыре кинокомпании получат бюджетные субсидии за съемки фильмов на территории Прикамья

Определены победители второго этапа отбора на получение субсидий из бюджета Пермского края на возмещение части затрат, возникших в связи с производством национальных фильмов на территории региона. В региональном Минкульте сообщили, что ими стали сразу 4 кинокомпании, проводившие съемки художественных фильмов на территории региона и подавшие заявки на рибейт в сентябре текущего года.

К рассмотрению принимались документально подтвержденные затраты согласно сформированному Министерством культуры перечню. Сумма расходов кинокомпаний по статьям составила более 55 млн руб. Максимальные издержки пришлись на оплату услуг по декорационно-техническому оформлению, аренду транспорта, помещений для съемок, операторской и осветительной техники.

Так, компания «ССБ Кино», занимавшаяся съемками художественного фильма «Одна», вернет более 2,5 млн руб. Напомним, фильм-катастрофа режиссера Дмитрия Суворова снимался в Прикамье в августе 2020 года. Местами съемок стали Шумихинские скалы, Губаха, Кизел, Усьвинские столбы, Вакутин камень, река Усьва. В основе сюжета – события 1981 года, когда в авиакатастрофе выжила лишь одна пассажирка Лариса Савицкая.

Кинокомпания «Метроном фильм», которая осуществляет работу над художественным фильмом «Чук и Гек», получит более 5,5 млн руб. Съемки проходили в феврале текущего года в Горнозаводском районе Пермского края. Режиссером ленты является Александр Котт. Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков.

ООО «Проспект Мира» получит свыше 11,1 млн руб. на компенсацию затрат на съемки киноленты «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». Сценарий фильма написан пермяком Михаилом Шулятьевым по мотивам книги Льва Давыдычева, в качестве режиссера на проекте выступил актер и директор кинокомпании Антон Богданов. Съемки проходили этим летом в Перми в средней общеобразовательной школе № 45, парке им. М. Горького, ДС «Орленок», театре оперы и балета им. П.И. Чайковского и на улицах города. В качестве актеров на площадке были задействованы пермские школьники.

ООО «Документальный дом «Первое кино» также признан победителем конкурса на рибейт за художественную ленту «Подельники» и получит почти 2,7 млн руб. Местом съемок стало с. Кын, где группа киностудии в феврале этого года провела полтора месяца при 30-градусных морозах в условиях настоящей уральской деревни. «Подельники» – первая игровая работа режиссера-документалиста Евгения Григорьева, которая сразу была удостоена номинации на фестивале «Кинотавр». Роли в фильме исполнили Юрий Борисов, Елизавета Янковская, а также 13-летний школьник из Лысьвы Ярослав Могильников. Также в фильме снялся Павел Деревянко, который, по мнению жюри «Кинотавра», сыграл в киноленте лучшую мужскую роль, за что получил награду крупнейшего российского кинофестиваля.

По информации Пермской кинокомиссии, в процесс производства фильмов кинокомпаниями были вовлечены 534 пермяка, почти 460 из них снялись в лентах в качестве актеров.