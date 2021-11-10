Будущие мастера-взрывотехники отрабатывали знания на практике

На полигоне Пермского института войск национальной гвардии курсанты факультета инженерного обеспечения отрабатывали практику по применению взрывчатки для строительных и демонтажных нужд. Пермский военный вуз единственный в России может выдавать своим слушателям удостоверения «Мастер-взрывотехник».Огнепроводный шнур горит из расчёта сантиметр в секунду. Учитывая длину, можно рассчитать время на отход и укрытие. Без остальных компонентов тротил, по сути, безопасен, а вот когда всё собрано воедино - рядом лучше не стоять.

Ещё один участок на полигоне, здесь больший вес - почти полкило тротила, и задача - устранение препятствий, разрушение конструкций, в данном случае, конструкция - это эти рельсы, заряд закладывается сюда и взрыв производится электрическим способом. Провод протянут на триста метров, подсоединён к подрывной машинке - сапёр крутит рукоятку, в конденсаторе накапливается ток, нажатием кнопки замыкается контакт - разряд уходит к взрывчатке.

На глазок здесь не работают - предварительно на бумаге проводятся расчёты. Вот, например, шесть свай, это конструкция, которую надо устранить. А это расчёт на бумаге - с формулами и чертежом.

Илья Русских, курсант Пермского военного института Росгвардии: "Чтобы подорвать куст свай диаметром 75 сантиметров потребуется 35 больших тротиловых шашек". В 2017 году в Пермском институте Росгвардии сформировали факультет инженерного обеспечения. Среди прочего курсанты изучают взрывное дело. В теории и на практике.

Сергей Николенко, начальник факультета инженерного обеспечения Пермского военного института Росгвардии: "Практика проводится на каждом курсе обучения. Курсанты подтверждают свои умения и знания, навыки в работе со взрывчатыми веществами". А цели и задачи могут быть разными - можно сравнять с землёй любую преграду, а можно применить тротил в работе с грунтом, чтобы оборудовать окопы или блиндажи.

Владимир Прошутинский, начальник кафедры инженерного обеспечения Пермского военного института Росгвардии: "Отрабатываются вопросы применения инженерных боеприпасов, противопехотных мин, противотанковых мин, различных средств минирования".Обучение длится пять лет, и на сегодняшний день пермский институт - единственное в стране высшее военно-учебное заведение, где выпускнике получают удостоверение «Мастер-взрывник».