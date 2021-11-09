Актеры сериала «Седьмая симфония» исполнили отрывок из поэмы «Февральский дневник»

Специально к премьере исторической драмы «Седьмая симфония» (16+) на телеканале «Россия» исполнители главных ролей – Елизавета Боярская, Янина Студилина, Алексей Гуськов, Дарья Коныжева, Алексей Кравченко – записали ролик на стихи поэтессы Ольги Федоровны Берггольц, которую называют музой блокадного Ленинграда. Отрывок из поэмы «Февральский дневник» (зима 1941–1942 года) посвящен ленинградцам и защитникам города. Именно их судьбы легли в основу нового многосерийного фильма «Седьмая симфония». Среди героев исторической драмы зрители увидят и саму Ольгу Берггольц в исполнении Виктории Толстогановой.Премьера многосерийного фильма «Седьмая симфония» – по будням, в 21:20, на телеканале «Россия».О сериале «Седьмая симфония». Ленинград. Весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание – исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным – от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!». В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу (Алексей Гуськов) откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серегин (Алексей Кравченко). Но еще до этого приказа судьба лейтенанта Серегина, потерявшего всю семью во время налета, пересекается с судьбой Элиасберга: именно Серегин руководит задержанием и арестом жены дирижера. Несмотря на взаимное недоверие и полное неприятие друг друга, дирижер и лейтенант должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии. В фильме переплелись судьбы ленинградцев и защитников города, всех, кто сражался с врагом во имя любви и надежды.Производство кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» при участии «Твин Медиа» по заказу телеканала «Россия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Режиссер: Александр КоттВ ролях: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина, Михаил Евланов, Игорь Лепихин, Сергей Барковский, Данил Стеклов, Макар Мозжевилов.