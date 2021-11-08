Пермская художественная галерея отметила 99-й день рождения
Директором музея стал А. К. Сыропятов. С первых дней работы музея проводилось активное формирование его коллекций. За первый год в галерею поступило 2858 предметов, а к 1941 году собрание насчитывало уже около 10 000 произведений. Художественный музей сразу становится подлинным центром культурной жизни края. Уже в первый год работы его посетило 17 000 зрителей.
Масштабный фонд пермской галереи – это история и культура нашего края; то, чем гордятся жители Прикамья. Жемчужина Пермской художественной галереи - уникальная коллекция деревянной скульптуры – пермские боги.
В шаге до столетия сотрудники музея ждут, что галерея в скором времени обретет новый дом.
С 9 ноября галерея возобновляет работу по прежнему графику.
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