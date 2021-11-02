4 ноября ВГТРК проведет онлайн-марафон «Славься, Отечество!»

В День народного единства ВГТРК представит зрителям Всероссийский телевизионный онлайн-марафон «Славься, Отечество!». Он создан силами региональных филиалов холдинга. Старт ровно в 8.00 (мск) на российской мультимедийной онлайн-платформе «SMOTRIM.RU», а также в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК.

4 ноября многомиллионная аудитория получит уникальную возможность по-новому взглянуть на героев прошлых столетий, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг, вкусить радость побед и горесть поражений предков.

Ведущие, корреспонденты, операторы, режиссёры помогут зрителям окунуться в первую четверть 17 века и стать свидетелями формирования российского государства. Пройтись по улицам и площадям древней Москвы – столицы Московского государства, посетить западные регионы, не раз становившиеся объектом притязаний алчных соседей. Познакомиться с культурой южных народов и традициями Кавказа. Побывать на родине Кузьмы Минина и второго русского ополчения, на месте обретения небесной заступницы Руси – казанской иконы Божьей матери. История освоения Урала и Сибири – главных природных кладовых и фундаменте индустриального могущества страны, будет экранизирована в ходе этого уникального проекта, который продлится 16 часов 12 минут. Закончится телепутешествие на Дальнем Востоке – крае русских первопроходцев, картографов и мореходов.

Онлайн-марафон «Славься, Отечество!» соберет воедино все 85 регионов страны. Ключевыми точками большого путешествия сквозь столетия станут: Калининград, Тула, Ярославль, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск, Владивосток.

«4 ноября мы отмечаем замечательный праздник - День народного единства. И в этот день ВГТРК, все наши региональные филиалы, объединившись вместе, представят телезрителям 16-часовой телемарафон "Славься, Отечество!". Этот телемарафон расскажет о непростой, драматичной, полной героизма и героических событий истории нашей великой Родины, обо всех народах, живущих на территории нашей страны, об их культуре и обычаях, истории и религии, прошлом и настоящем, о том, как все народы, объединившись вместе, созидали, строили нашу великую страну, нашу великую Отчизну - Россию. Нам есть, чем гордиться, нам есть, о чём рассказать», - отметил Рифат Сабитов, заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК.