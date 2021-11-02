На Компросе тестируют новую архитектурную подсветку

Новую архитектурную подсветку впервые включили на Комсомольском проспекте в Перми. В будущем такой свет будет работать в праздничные дни. В целом, основной объем работ по реконструкции проспекта выполнен, заявляют в «Пермблагоустройстве».Это только один из вариантов работы архитектурной подсветки: в различных режимах её будут включать на Новый год и в праздничные дни. В целом такое освещение появится на 80 домах - сейчас тестируют на трёх зданиях.

Ирина Ярополова: "Мне кажется, вообще позитивные изменения - красоту наводят, плитка, тротуары, реставрация домов - хорошо, красиво". Параллельно идёт установка чугунных решёток, воссозданных по чертежам 60-летней давности. Изначально ограждения, без которых проспект стал бы неузнаваем, появились ещё при легендарном директоре моторостроительного завода Анатолии Солдатове.

Увидеть их можно даже в кино: вот знаменитого второклассника и второгодника везёт по Компросу в школу милиционер. Как заявляют в МКУ «Пермблагоустройство», основной объём работ по капремонту Комсомольского проспекта выполнен: на всем протяжении проспекта устроено новое покрытие проезжей части из асфальтобетона и парковочные карманы.

Александр Косов, и.о. директора МКУ «Пермблагоустройство»: "Сейчас работы ведутся по устройству опор наружного освещения, устройство чугунного ограждения, плюс работы по обустройству светофорных объектов. Всё это мы планируем завершить до конца декабря. До улицы Революции Комсомольский проспект будет готов в этом году - досрочно". Устройство тротуаров завершается на Комсомольской площади - ожидаются изменения в организации движения, чтобы развязка стала более удобной для пассажиров общественного транспорта и пешеходов. Также здесь планируют разместить зону отдыха с зелёными насаждениями. Масштабная работа по озеленению идёт и сейчас: в ближайшее время завершится высадка лип-крупномеров на участке от улицы Революции по направлению вниз. Осталось высадить 22 дерева из 66.

На Октябрьской площади появилась бульварная часть, зимой её оградят временными блоками, а затем - мобильными, которые будут демонтировать при проведении праздников. А уже сейчас здесь можно рассмотреть люки в зверином стиле – на них размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год.