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← Новый худрук ТЮЗа: «Дружба с театром сложилась с первого спектакля»

В Перми состоялся предпремьерный показ анимационного фильма «Кощей. Начало»

В Перми состоялся предпремьерный показ нового российского анимационного фильма "Кощей. Начало". Как говорят авторы, мультик сделан для всей семьи. В широкий прокат он выйдет уже 28 октября.
Кощей Бессмертный, Водяной, Баба Яга, Змей Горыныч – знакомые всем с детства персонажи мифологии и фольклора.
Но главный злодей совсем не злой, он молод и силён, а ещё водит байк, и только ему предстоит спасти мир от безжалостного монстра - Белого призрака.
Есть у Кощея и лучший друг – Меч Кладенец. Полноценный участник всех событий мультфильма, говорящий голосом известного актера и шоумена Тимура Родригеза.Большое внимание создатели анимационной вселенной уделили визуальным решениям, которые обычно свойственны большому кино.
"Очень было интересно, новые герои новые впечатления, мне понравилось!", - делятся впечатлениями первые зрители.
Помимо яркой картинки, фильм заставляет задуматься о вечных ценностях: любви, дружбе и верности.
«Кощей: Начало» - это первый полнометражный мультфильм студии «Паровоз», создавшей «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Деревяшки» и «Сказочный патруль».
Узнать великую тайну бессмертия Кощея и истинную цель его исканий можно уже с 28 октября во всех кинотеатрах страны.

Метки: Кино, Анонс, Культура

Опубликовано: 26.10.2021 в 09:00 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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