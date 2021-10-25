Новый худрук ТЮЗа: «Дружба с театром сложилась с первого спектакля»

В Пермском театре юного зрителя новый художественный руководитель. Прежний лидер Михаил Скоморохов передал творческие бразды правления Константину Яковлеву. В 2005 году он окончил Новосибирский театральный институт по специальности актер театра драмы и кино, в 2012 - российский университет театрального искусства ГИТИС по специальности режиссер музыкального театра. Константин Яковлев работал главным режиссёром Алтайского государственного музыкального театра, был номинирован на национальную театральную премию «Золотая Маска» за постановку мюзикла «Капитанская дочка».

С апреля 2021 года Константин Александрович занимал должность главного режиссера Пермского ТЮЗа и поставил здесь три спектакля: «Гуд бай, Берлин» (2019), «Гарольд и Мод» (2020), «Побег из Простоквашино» (2021).

Константин Яковлев, художественный руководитель Пермского ТЮЗа: "У меня сложилась приятная и интересная дружба с театром с первого спектакля. Решение было скорым. Предложение от Михаила Юрьевича поступило, и я очень неожиданно перестроил свою жизнь, поскольку понимал, что действительно есть интерес, как со стороны театра ко мне, так и у меня к этому театру. Для меня очень любопытна эта театральная семья, потому что сегодня нечасто встречаются театры, где все в одной школе, в одной системе укомплектованы".

Все театральные традиции будут продолжены. Так, в ТЮЗе стартовал конкурс для зрителей, тема этого года "Хоровод Снегурочек". С 1 по 7 декабря принимаются работы , которые можно укрепить на вертикальной поверхности, размер вместе с рамой не больше формата А3.