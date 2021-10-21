В Перми началось строительство сразу трех скверов

В Перми стартовало строительство сразу трех скверов в разных районах города. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», сейчас подрядчик приступил к подготовительным работам по строительству скверов на улицах Калгановская, Корсуньская, Генерала Черняховского. Сейчас там ведется расчистка площадок от аварийных зеленых насаждений. На все деревья составлены акты комиссионного обследования. Во всех скверах будут выполнены компенсационные и новые посадки деревьев и кустарников.

После окончания работ в сквере на улице Корсуньская, 31 появится детская зона, зоны для тихого отдыха, танцев, спортивная площадка, площадка для игры в стритбол, а также открытая площадка для проведения массовых мероприятий. В новом сквере будет создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения, в том числе тактильные средства информирования. Выполнено устройство дорожек для прогулок, опор освещения, лавочек, урн, арки с подсветкой, а также озеленение территории. В сквере будет высажено более 250 деревьев и более 2,5 тысяч кустарников. Завершить работы планируется в 2023 году.

Проектом сквера по ул. Калгановская, 62 предусмотрено создание пешеходной зоны, зоны для проведения массовых мероприятий, детской игровой и спортивной зоны, места отдыха и прогулок. Здесь будет произведено озеленение участка, при этом будут выполнены как компенсационные посадки, так и высадка новых деревьев и кустарников, выполнено устройство цветников и газона. Всего планируется посадить 457 деревьев и кустарников. Также в новом сквере будут установлены шезлонги, беседки, скамейки и урны, выполнено устройство дорожно-тропиночной сети, установлены новые опоры освещения, детское игровое оборудование, сцена для проведения мероприятий, туалетный модуль. Завершить работы планируется в 2023 году.

После строительства сквера по улице Генерала Черняховского, 29 в Орджоникидзевской районе Перми появится место для отдыха жителей, где будет зона отдыха с лавочками и урнами, велопарковка, детская игровая площадка с инклюзивным игровым оборудованием и спортивная площадка, площадки для проведения массовых мероприятий. Будет проведено озеленение территории. Посадка деревьев и кустарников – около 500 саженцев, а также многолетних цветочных культур. Завершить работы планируется в 2022 году.

Всего к 300-летию города в Перми будет приведено в нормативное состояние около 40 общественных пространств. В приоритете – районные парки и скверы.