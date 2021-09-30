Премьера в Театре-Театре: мюзикл «Три товарища»
В Театре-Театре состоится премьера мюзикла «Три товарища». Накануне "Вестям" удалось снять кадры генерального прогона.
Эта постановка – авторский проект. Музыка и либретто были написаны специально для театра. Для спектакля сшили более ста костюмов, от шикарных платьев до рабочих комбинезонов, изготовили порядка 15 париков, установили на сцене настоящие уличные фонари и неожиданным образом разместили в сценическом пространстве немецкие ретро-автомобили.
Мюзикл обещает быть не менее масштабным и зрелищным, чем золотомасочный «Винил».
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