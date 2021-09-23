В Перми открылась выставка-комикс о жизни Александра Невского
В мультимедийном парке «Россия - моя история» на Речном вокзале открывается выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского. В основе графических материалов - предметы и элементы одежды, найденные во время археологических раскопок.
Необычную выставку «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа» пермяки смогут увидеть с 24 сентября до 10 октября.
Над созданием графического романа трудились более 20 экспертов от историков до motion-дизайнеров, художников и колористов из России и Европы. За основу они брали вещи и элементы одежды, которые были найдены в ходе археологических раскопок в разное время.
Иллюстрированный эпос предстает в виде уникального анимированного комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца.Для пришедших на выставку подготовлен сюрприз - в конце посещения они увидят бой-реконструкцию, который, по словам руководителя Исторического парка "Россия-моя история" Марии Федотовой, "является своеобразной аллегорией, как молодой князь победил нашествие запада и тем самым создал основу для процветания нашей страны".
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