В Перми открылась выставка-комикс о жизни Александра Невского

В мультимедийном парке «Россия - моя история» на Речном вокзале открывается выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского. В основе графических материалов - предметы и элементы одежды, найденные во время археологических раскопок.

Необычную выставку «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа» пермяки смогут увидеть с 24 сентября до 10 октября.

Над созданием графического романа трудились более 20 экспертов от историков до motion-дизайнеров, художников и колористов из России и Европы. За основу они брали вещи и элементы одежды, которые были найдены в ходе археологических раскопок в разное время.

Иллюстрированный эпос предстает в виде уникального анимированного комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца.Для пришедших на выставку подготовлен сюрприз - в конце посещения они увидят бой-реконструкцию, который, по словам руководителя Исторического парка "Россия-моя история" Марии Федотовой, "является своеобразной аллегорией, как молодой князь победил нашествие запада и тем самым создал основу для процветания нашей страны".