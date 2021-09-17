Телеканал «Россия» раскрыл первые имена участников нового музыкального гранд-шоу «Дуэты»
19 сентября в 18:00 на телеканале «Россия» – премьера беспрецедентного музыкального шоу «Дуэты». Впервые на российском телевидении популярные артисты исполнят любимые миллионами хиты, даже не представляя, с кем в паре им предстоит выступать. Можно ли почувствовать, кто скрывается за огромной зеркальной стеной, слыша лишь измененный до неузнаваемости голос партнера? Это предстоит узнать участникам нового шоу: Надежде Бабкиной, Льву Лещенко, Филиппу Киркорову, Ларисе Долиной, Аните Цой, Татьяне Булановой, Анне Седоковой, Юлии Савичевой и многим другим.
Надежда Бабкина: «Во время выступления мы, артисты, слышим абсолютно искаженные голоса друг друга: никогда не догадаешься, мужчина это или женщина, не говоря уже о том, чтобы угадать исполнителя».
Филипп Киркоров: «Профессия артиста предполагает эксперименты, поэтому я пошел на риск спеть дуэтом с неизвестным мне человеком. Риск – дело благородное, тем более, когда это происходит на телеканале «Россия», то я понимаю, что случайный человек на проект не попадет. Даже если мой оппонент окажется не из музыкальной среды, мне интересно будет посмотреть, как он
споет с Филиппом Киркоровым!».Каждый выпуск нового шоу подарит телезрителям восемь уникальных дуэтов и абсолютно непредсказуемых сочетаний, которые возможны только здесь и сейчас, на сцене шоу «Дуэты», пока звучит музыка живого оркестра.
Лариса Долина: «Большая удача, что мы работаем с живым звуком, это редкость на телевидении. Когда я услышала, что будет оркестр, сразу согласилась участвовать, меня даже не пришлось уговаривать. «Дуэты» – необычное, непредсказуемое шоу. Когда ты не понимаешь, кто с тобой поет, у тебя внутри
такое творится!».По правилам шоу, на одной сцене с артистом может оказаться кто угодно – кровный родственник, давний друг, кумир детства, непримиримый соперник или бывшая любовь. Неизменно одно – между героями есть связь, так что случайных дуэтов на сцене не бывает. Чтобы сохранить главную интригу каждой пары, съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности: артисты находятся не просто в разных гримерках, а в разных зданиях! Даже ведущий шоу Николай Басков не знает, с кем в паре ему предстоит работать.
Анна Седокова: «Это классный новый проект, который точно понравится зрителю. В нем переплетаются музыка и эмоции. Я, как артист, испытала на сцене невероятные ощущения: удивление, волнение, чувство такого правильного нерва. Зрители точно заметят, как я волновалась».
Премьера шоу «Дуэты». С 19 сентября в 18:00 на телеканале «Россия».Источник: телеканал "Россия"
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Пермские разработчики представили новую версию человекоподобного робота
Пермский робот "трудоустроился" в Нигерии
Как в сказке: пермяки превратили обычный пень в арт-объект
В выходные в Перми состоится Международный фестиваль уличных театров «Флюгер»
Мобильной связи в России исполняется 30 лет
Помнит вся Россия про день Бородина
За неделю по «Пушкинским картам» приобретено почти 1 500 билетов в театры Прикамья
Пермяков приглашают сняться в продолжении фильма «Ёлки»
Кастинг в телешоу "Синяя птица" продолжается
«Наконец-то, достойный соперник»! Пермяк устроил «драку» с «КамАЗом»
Добавить комментарий: