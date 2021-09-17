Телеканал «Россия» раскрыл первые имена участников нового музыкального гранд-шоу «Дуэты»

19 сентября в 18:00 на телеканале «Россия» – премьера беспрецедентного музыкального шоу «Дуэты». Впервые на российском телевидении популярные артисты исполнят любимые миллионами хиты, даже не представляя, с кем в паре им предстоит выступать. Можно ли почувствовать, кто скрывается за огромной зеркальной стеной, слыша лишь измененный до неузнаваемости голос партнера? Это предстоит узнать участникам нового шоу: Надежде Бабкиной, Льву Лещенко, Филиппу Киркорову, Ларисе Долиной, Аните Цой, Татьяне Булановой, Анне Седоковой, Юлии Савичевой и многим другим.

Надежда Бабкина: «Во время выступления мы, артисты, слышим абсолютно искаженные голоса друг друга: никогда не догадаешься, мужчина это или женщина, не говоря уже о том, чтобы угадать исполнителя».

Филипп Киркоров: «Профессия артиста предполагает эксперименты, поэтому я пошел на риск спеть дуэтом с неизвестным мне человеком. Риск – дело благородное, тем более, когда это происходит на телеканале «Россия», то я понимаю, что случайный человек на проект не попадет. Даже если мой оппонент окажется не из музыкальной среды, мне интересно будет посмотреть, как он

споет с Филиппом Киркоровым!».Каждый выпуск нового шоу подарит телезрителям восемь уникальных дуэтов и абсолютно непредсказуемых сочетаний, которые возможны только здесь и сейчас, на сцене шоу «Дуэты», пока звучит музыка живого оркестра.

Лариса Долина: «Большая удача, что мы работаем с живым звуком, это редкость на телевидении. Когда я услышала, что будет оркестр, сразу согласилась участвовать, меня даже не пришлось уговаривать. «Дуэты» – необычное, непредсказуемое шоу. Когда ты не понимаешь, кто с тобой поет, у тебя внутри

такое творится!».По правилам шоу, на одной сцене с артистом может оказаться кто угодно – кровный родственник, давний друг, кумир детства, непримиримый соперник или бывшая любовь. Неизменно одно – между героями есть связь, так что случайных дуэтов на сцене не бывает. Чтобы сохранить главную интригу каждой пары, съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности: артисты находятся не просто в разных гримерках, а в разных зданиях! Даже ведущий шоу Николай Басков не знает, с кем в паре ему предстоит работать.

Анна Седокова: «Это классный новый проект, который точно понравится зрителю. В нем переплетаются музыка и эмоции. Я, как артист, испытала на сцене невероятные ощущения: удивление, волнение, чувство такого правильного нерва. Зрители точно заметят, как я волновалась».

Премьера шоу «Дуэты». С 19 сентября в 18:00 на телеканале «Россия».Источник: телеканал "Россия"