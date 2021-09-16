Пермские разработчики представили новую версию человекоподобного робота

Пермские разработчики Промобота продемонстрировали "Вестям" новую версию человекоподобного робота. Он еще больше стал похож на людей, а скоро, как обещают инженеры, ещё и пойдет. Итоговая цель - создание умной машины, об искусственном происхождении которой не сразу и догадаешься.Речь, камера и микрофоны на груди выдают искусственность собеседника, хотя одетый в костюм робот особенно издалека весьма похож на человека. Представляется Алексом, готов поддержать беседу и похвастаться новой кожей.Игорь Еремеев, технический директор компании Промобот: "У нас есть отдельное подразделение во Владивостоке, которое занимается именно силиконовой кожей, похожестью её - поры, микромимика, морщинки и прочее". Если вспомнить, с чего всё начиналось - это новый шаг, говорят разработчики, есть руки - и в перспективе роботы будут ими пользоваться. На всё работает начинка, скрытая под искусственной кожей: те же эмоции - это программное обеспечение, позволяющее улыбаться или грустить. В голове андроида сконцентрировано большинство сервоприводов - порядка тридцати.В этом направлении разработчики движутся постепенно, придавая своим роботам человеческие черты и адаптируя андроидов в мир людей. Искусственная девушка в многофункциональном центре как раз такой пример. Деталь, на которую хочется обратить внимание, это причёски - волосы настоящие, чтобы вставить их в одну голову, уходит примерно две недели, потом за дело берётся парикмахер. Искусственными созданиями подобными себе человек занят давно - во всяком случае, как персонажи книг или фильмов они существуют не один десяток лет. Фантазии есть где разгуляться, а герои насколько популярны, настолько и цитируемы. Сделать так, чтобы это было не кино - планы пермских разработчиков. Они хотят, чтобы их роботы от человека не отличались - во всяком случае визуально.Олег Кивокурцев, директор по развитию компании "Промобот": " Конечная цель - сделать робота, полностью похожего на человека, у которого будет возможность ходить, что-то взять, перейти, общаться, как мы с вами, распознавать лица и речь. Мы к этому идем. Помимо нас в этом направлении движутся несколько научных коллективов из Азии, Европы, Северной Америки".Даты достижения конечной цели нет, есть намерения и шаги, а также результаты, уже сделанные в этом направлении.