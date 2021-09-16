Пермский робот "трудоустроился" в Нигерии

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В обязанности нового "сотрудника" будет входить привлечение внимания к компании – на выставке или форуме, в магазине, бизнес-центре и аэропорту. Робот может рассказывать об услугах, поделиться скидкой или провести интерактивную игру.
Это уже не первый пермский робот на африканском континенте. Еще несколько работают в Гане и Демократической Республике Конго. В настоящее время Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников.
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