Мобильной связи в России исполняется 30 лет

Исполняется 30 лет мобильной связи в России. В сентябре 1991 года в России был совершен первый звонок по мобильному телефону. Вызов соединил Санкт-Петербург с американским городом Сиэтлом. Мобильная связь настолько плотно вошла в нашу жизнь, что уже не верится, что каких-то 30 лет назад мы жили без неё. Бесперебойной мобильной связью обеспечены также удаленные населенные пункты Прикамья. Благодаря антенно-мачтовым сооружениям люди всегда могут оставаться на связи.

В Перми находится телекоммуникационная башня «Ростелекома», которая в этом году отмечает свое восемнадцатилетие. Высота вышки - порядка 180 метров, вес - 400 тонн. На отметке 114,5 метра находится технологическая площадка, которую сразу после окончания строительства жители региона прозвали «юбочкой», она придает всему сооружению неповторимый силуэт. Телебашня является неотъемлемой частью вида города со стороны Камы.