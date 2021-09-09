Помнит вся Россия про день Бородина
И сюда же привезли умирать тяжело раненного во время заграничного похода русской армии офицера. Его могила сегодня чуть ли не единственное в Прикамье сохранившееся захоронение героев войны с Наполеоном.
А было их много. Львиная доля — рядовые горожане и даже крепостные крестьяне. Один из последних, 19-летний Тимофей Шумиловский, рядовым дошел до Парижа, а после дослужился до полковника. Пермский пехотный полк, набранный из добровольцев, геройски оборонял Смоленск, а пермские драгуны отличились при Бородино под началом самого Багратиона. Это была поистине народная война, потому и названная Отечественной.
Денис Думлер, историк, член общества «Пермский краевед»: "Одним из первых указов императора Александра I был указ о всеобщем вооружении населения. Оружие можно было давать даже крепостным крестьянам. Так сказать, мобилизовали все ресурсы, все силы, на борьбу с врагом».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
За неделю по «Пушкинским картам» приобретено почти 1 500 билетов в театры Прикамья
Пермяков приглашают сняться в продолжении фильма «Ёлки»
Кастинг в телешоу "Синяя птица" продолжается
«Наконец-то, достойный соперник»! Пермяк устроил «драку» с «КамАЗом»
Пермская спортсменка завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио
Пермские театры готовятся к новому сезону
Без масок и должностей: пермяки поучаствовали в танцевальной прогулке
В Перми пройдет II Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
«Театр-Театр» открывает 95-й сезон спектаклем «Винил»
Персеиды: на Прикамье обрушился звездопад
Добавить комментарий: