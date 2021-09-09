Помнит вся Россия про день Бородина

8 сентября в России отметили День воинской славы, посвященный Бородинскому сражению. В Перми энтузиасты истории родного края принесли красные гвоздики на могилу героя Отечественной войны 1812 года майора Николая Теплова. Его жена была родом из Перми, после свадьбы они жили здесь.

И сюда же привезли умирать тяжело раненного во время заграничного похода русской армии офицера. Его могила сегодня чуть ли не единственное в Прикамье сохранившееся захоронение героев войны с Наполеоном.

А было их много. Львиная доля — рядовые горожане и даже крепостные крестьяне. Один из последних, 19-летний Тимофей Шумиловский, рядовым дошел до Парижа, а после дослужился до полковника. Пермский пехотный полк, набранный из добровольцев, геройски оборонял Смоленск, а пермские драгуны отличились при Бородино под началом самого Багратиона. Это была поистине народная война, потому и названная Отечественной.

Денис Думлер, историк, член общества «Пермский краевед»: "Одним из первых указов императора Александра I был указ о всеобщем вооружении населения. Оружие можно было давать даже крепостным крестьянам. Так сказать, мобилизовали все ресурсы, все силы, на борьбу с врагом».